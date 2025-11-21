Il Bayern torna su Grimaldo per l'estate. Ma il Leverkusen non ha intenzione di fare sconti

La prossima estate il Bayern Monaco è pronto a dare l’assalto al terzino Alejandro Grimaldo, giocatore chiave del Bayer Leverkusen, per sostituire quel Raphael Guerreiro che è in scadenza e non rinnoverà con i bavaresi. Lo riferisce Bild spiegando che le Aspirine dono determinate a chiedere almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino nonostante un contratto in scadenza nel 2027.

Il Leverkusen infatti è ancora scottato da quanto accaduto con Jonathan Tah, che si trasferì al Bayern Monaco a parametro zero, e questa vuole vuole massimizzare l’eventuale cessione. Secondo il quotidiano questo non rappresenterebbe un problema per i bavaresi che potrebbero mettere sul piatto la cifra richiesta e proporre al terzino spagnolo un importante aumento di ingaggio rispetto ai 4,5 milioni che percepisce attualmente.

Grimaldo andrebbe ad affiancare Alphonso Davies, seppur con caratteristiche più offensive rispetto al canadese, permettendo a Hiroki Ito di giocare stabilmente al centro della difesa.