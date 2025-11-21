Ucraina, dove giocare gli spareggi Mondiali? Difficile in Polonia, ma spuntano 3 ipotesi

Potrebbe non essere la Polonia a ospitare, come ormai di consueto da oltre tre anni, le gare interne dell’Ucraina nei play off per la Coppa del Mondo del 2026. La formazione dell’est Europa se la vedrà in semifinale contro la Svezia e poi contro la vincente fra Albania e proprio la Polonia.

Lo spiega l’addetto stampa della nazionale gialloblù Vitalii Pletsan ad Afrtonbladet: “Dobbiamo prepararci alla sfida contro la Svezia e poi magari potremo affrontare la Polonia, ma c’è ancora la questione se giocare la gara casalinga contro quest’ultimi proprio nel loro paese. Per motivi logistici, sia nostri sia dei nostri tifosi, vorremmo disputare le due gare nello stesso luogo e stiamo esaminando tutte le possibili opzioni. - prosegue Pletsan – Non credo però che giocheremo contro la Svezia in Polonia, le alternative sono Repubblica Ceca, Germania o Spagna. Abbiamo avuto un buon supporto a Murcia nella sfida contro la nazionale iberica e molti ucraini che hanno lasciato il paese si trovano in quel paese”.

“Non ho sentito della vostra proposta di giocare in Svezia, ma è un’opzione irrealistica perché non sarebbe come giocare in casa. - prosegue l’addetto stampa – Giocare in Ucraina? Potremmo se la guerra finisse, ma anche in questo caso credo che sia una speranza vana”.

Tutte le sfide di semifinale playoff

Italia-Irlanda del Nord

Ucraina-Svezia

Turchia-Romania

Danimarca-Macedonia del Nord

Galles-Bosnia

Polonia-Albania

Slovacchia-Kosovo

Repubblica Ceca-Irlanda

Gli accoppiamenti per le finali.

Italia/Irlanda del Nord - Galles/Bosnia

Ucraina/Svezia - Polonia/Albania

Turchia/Romania - Slovacchia/Kosovo

Danimarca/Macedonia del Nord - Repubblica Ceca/Irlanda