Bundesliga, Da Costa salva il Mainz nell'anticipo dell'11ª: 1-1 con l'Hoffenheim
L’anticipo di Bundesliga si apre con il pareggio del Mainz in casa contro l'Hoffenheim. Gli ospiti passano in vantaggio dopo neanche dieci minuti grazie a un autogol e mantengono il vantaggio fino a metà ripresa quando Da Costa trova il pari. Nel finale il Mainz resta in dieci uomini, espulso Kohr all’88°, senza però che gli ospiti riescano a trovare la via per il successo.
Bundesliga, 11ª giornata
Mainz-Hoffenheim 1-2
9’ aut. Hanche Olsen (H), 76’ Da Costa (M), Bebou (H)
Sabato 22 novembre
Ore 15:30
Augsburg-Amburgo
Bayern Monaco-Friburgo
Borussia Dortmund-Stoccarda
Heidenheim-Borussia Monchengladbach
Wolfsburg-Bayer Leverkusen
Ore 18:30
Colonia-Eintracht Francoforte
Domenica 23 novembre
Ore 15:30
RB Lipsia-Weder Brema
Ore 17:30
St. Pauli-Union Berlino
Classifica: Bayern Monaco 28, RB Lipsia 22, Borussia Dortmund 21, Stoccarda 21, Bayer Leverkusen 20, Hoffenheim 20*, Eintracht Francoforte 17, Werder Brema 15, Colonia 14, Friburgo 13, Union Berlino 12, Borussia Monchengladbach 9, Amburgo 9, Wolfsburg 8, Augsburg 7, St. Pauli 7, Mainz 6*, Heidenheim 5
* una gara in più