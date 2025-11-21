LaLiga, Duro regala un successo prezioso al Valencia: 1-0 contro il Levante
Una rete di Duro a poco più di dieci minuti dalla fine basta al Valencia per avere la meglio sul Levante e risollevarsi in classifica uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione dove invece i rossoblù restano inchiodati rischiando di venir superati dall’Oviedo e scivolare all’ultimo posto solitario de LaLiga. Il Valencia invece sale a quota 13 agganciando momentaneamente Celta Vigo e Real Sociedad.
LaLiga 1, 13ª giornata
Valencia-Levante 1-0
79’ Duro
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo ore 14:00
Barcellona-Athletic ore 16:15
Osasuna-Real Sociedad ore 18:30
Villarreal-Maiorca ore 21:00
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano ore 14:00
Betis-Girona ore 16:15
Getafe-Atletico Madrid ore 18:30
Elche-Real Madrid ore 21:00
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia ore 21:00
Classifica: Real Madrid 31, Barcellona 28, Villarreal 26, Atletico Madrid 25, Betis 20, Espanyol 18, Athletic 17, Getafe 17, Siviglia 16, Alaves 15, Elche 15, Rayo Vallecano 15, Celta Vigo 13, Real Sociedad 13, Valencia 13*, Maiorca 12, Osasuna 11, Girona 10, Levante 9*, Oviedo 8
* una gara in più