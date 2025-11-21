Il Fluminense sogna il ritorno di Nino. Montenegro: "A gennaio trattativa con lo Zenit"
Il futuro di Marcilio Florencio Mota Filho, meglio noto come Nino, potrebbe essere di nuovo in Brasile a distanza di due anni dall’addio al Fluminense per sposare il progetto dello Zenit San Pietroburgo a cui è legato da un contratto fino al 2028.
A rivelarlo è proprio il vicepresidente del Fluminense, e candidato alla successione dell'attuale numero uno Mario Bittencourt, Matthaus Montenegro che ai media sudamericani ha parlato così in merito: “Nino ha già espresso il suo interesse per tornare in Brasile a metà stagione. Non vediamo l’ora che arrivi dicembre per riaprire le trattative. - spiega il dirigente del club come riporta O Globno - . È una possibilità molto remota, ma esiste".
In questa stagione, il difensore classe '97 dello Zenit ha giocato 14 partite in tutte le competizioni, realizzando anche un assist. Il suo valore di mercato invece si aggira attorno ai 10 milioni di euro, ovvero circa il doppio di quanto spese lo Zenit nel gennaio 2024 per portarlo in Russia.