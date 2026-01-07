Lione, cessione a sorpresa? Il portiere Descamps nel mirino di 2 club di Championship

L’Olympique Lione ha aperto alla grande il mercato invernale 2026 con l’arrivo di Endrick, ma la sessione non è ancora conclusa. La dirigenza è stata chiara: nuovi arrivi richiederanno inevitabilmente delle cessioni, ma al momento nessun giocatore ha lasciato il club.

Tra i nomi più caldi figura quello di Rémy Descamps, portiere di 29 anni la cui possibile partenza sorprende più di altri. La scorsa estate, la cessione di Lucas Perri al Leeds e l’arrivo tardivo di Dominik Greif avevano cambiato i piani: Descamps aveva approfittato della preparazione estiva per convincere staff e tifosi, accumulando poi 7 presenze tra tutte le competizioni (630 minuti), con 5 clean sheet prima di fermarsi per un infortunio alla mano che lo ha tenuto fuori per 42 giorni.

Al rientro, però, Greif si è imposto come titolare e Descamps ha perso la sua posizione tra i pali. Nonostante ciò, il suo rendimento non è passato inosservato: secondo Le Progrès, due club inglesi di Championship, West Bromwich Albion e Hull City, sono pronti a offrirgli un’opportunità da titolare. La partenza di Descamps non era nei piani iniziali dei Gones, che contano su Greif e su Diarra, ma l’interesse inglese potrebbe accelerare le trattative. Il portiere francese potrebbe così vivere una nuova esperienza in Inghilterra.