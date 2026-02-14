Liverpool, Slot coccola Konaté: "Stesso livello di van Dijk". E manda un segnale per il rinnovo

Nel cantiere aperto del Liverpool, una certezza c’è già. Arne Slot ha indicato con chiarezza il perno su cui costruire la difesa del presente e del futuro: Ibrahima Konaté. Il tecnico olandese non ha nascosto la volontà di trattenerlo, nonostante un contratto in scadenza a fine stagione e un rinnovo ancora da definire.

Le negoziazioni sono in corso e Slot lo ha confermato senza giri di parole, spiegando quanto il centrale francese sia centrale nei suoi piani. “Ibou è allo stesso livello di Virgil van Dijk”, ha sottolineato, soffermandosi sulla crescita mostrata nelle ultime settimane. “Ha attraversato un periodo molto positivo: all’inizio della stagione ha giocato tante buone partite, poi un singolo errore è stato subito trasformato in un giudizio negativo perché ha portato a un gol subito”.

Il tecnico ha difeso il rendimento complessivo del suo difensore, rimarcando la solidità della coppia con Van Dijk: “Da quando sono arrivato, Konaté e Virgil hanno costruito una collaborazione eccellente. E, toccando ferro, sono sempre stati disponibili”. Un dettaglio non secondario, visto che alle loro spalle le alternative sono limitate: “Sono vitali non solo per la qualità che garantiscono, ma anche perché non abbiamo molte soluzioni”.

Da qui il messaggio finale, chiaro e diretto: “Stiamo parlando con lui, e questo dice già tutto. Se non volessimo che restasse, non saremmo seduti al tavolo”. La volontà del Liverpool è evidente; ora la palla passa al giocatore e ai tempi della trattativa.