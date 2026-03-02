Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Livramento può battere Hakimi e diventare il terzino più costoso del mondo: ci pensa il Man City

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:39
Pierpaolo Matrone

La prossima estate potrebbe riscrivere i parametri del mercato dei difensori. Secondo indiscrezioni raccolte dal portale inglese TeamTalk, il Manchester City è pronto a spingersi oltre ogni precedente pur di assicurarsi Tino Livramento, individuato come la soluzione ideale per il futuro della fascia destra. I Citizens seguono il classe 2002 da tempo e avevano già tentato un approccio nella scorsa finestra estiva. Nel frattempo il Newcastle ha avviato i colloqui per il rinnovo di un contratto in scadenza nel 2028, ma senza arrivare a un’intesa. Livramento non ha chiesto la cessione, ma a Manchester filtra fiducia sulla possibilità di convincerlo a trasferirsi all’Etihad.

Il City cerca un titolare stabile nel ruolo, rimasto scoperto dopo l’uscita di scena di Kyle Walker. Finora Matheus Nunes è stato adattato, mentre Rico Lewis resta una soluzione in altre zone di campo. Da qui la decisione di investire forte su Livramento, anche a costo di battere il record mondiale per un terzino: 68 milioni di euro, cifra pagata dal Paris Saint-Germain all’Inter per Achraf Hakimi nel 2021. A Newcastle si parla addirittura di una richiesta da 80 milioni di euro.

Il City detiene già il primato per il difensore centrale più costoso con Joško Gvardiol, e ora sembra pronto ad alzare ulteriormente l’asticella. Parallelamente, i Citizens si sentono in pole anche per Elliot Anderson, oggi al Nottingham Forest, seguito anche dal Manchester United. L’estate si annuncia rovente: a Manchester sono pronti a ridisegnare la difesa a colpi di record.

