Luis Enrique difende Chevalier: "Quando firmi col PSG, sai che ti criticheranno a prescindere"

È un Luis Enrique combattivo e determinato quello che si è presentato in conferenza stampa giovedì, alla vigilia della trasferta di Auxerre per la diciannovesima giornata di Ligue 1. L’allenatore spagnolo ha ascoltato le critiche seguite alla sconfitta subita contro lo Sporting in Champions League martedì e ha insistito più volte sul fatto che, a suo avviso, si sia trattato della migliore partita in trasferta del Paris Saint-Germain dall’inizio del suo incarico.

Ma il passaggio più duro è arrivato in risposta a una domanda sulle difficoltà incontrate da Lucas Chevalier, che in quella partita ha incassato due gol su quattro tiri nello specchio. "La prima cosa che vorrei fare ogni volta che firmiamo un giocatore è dirgli: attenzione al tuo primo anno al PSG, verrai criticato qualunque cosa tu faccia. È successo con Bradley Barcola, con Désiré Doué, con molti giocatori. Abbiamo ingaggiato tre giocatori, Renato Marin, Zabarnyi e Chevalier, e si vede che è difficile entrare subito nella dinamica. È normale ricevere critiche nella prima stagione. Quando arrivi in una squadra di questo livello, devi saperle affrontare. Lo ripeto, sono molto soddisfatto di quello che vedo dai nuovi giocatori: certo, possono migliorare, ma è la dinamica normale in una squadra di questo livello", la risposta dell'allenatore del PSG.

Tornando più tardi sui segnali di nervosismo mostrati in panchina durante la gara, ha respinto anche questa interpretazione: "Mi dispiace, ma sono nervoso e stanco durante la partita, non con i miei giocatori. Sono molto orgoglioso di ciò che ho visto, di come abbiamo preparato la partita e di come l’abbiamo iniziata. Non ho alcun problema con i giocatori, nessun rimprovero da fare. L’allenatore è nervoso e concentrato durante il match e ho bisogno di mostrare la mia energia, non faccio nulla di diverso dal solito".