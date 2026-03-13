Laporta è ancora furioso per aver perso Dro: "Traditi da De la Pena, un colpo al cuore"

Il presidente del Barcellona e candidato alla rielezione, Joan Laporta, continua la sua intensa campagna elettorale con interventi mediatici quasi quotidiani. Nell’ultima intervista a Jijantes, Laporta ha toccato diversi temi caldi: dai lavori per installare un tetto al Camp Nou entro il 2027, fino al caso Negreira. "Speriamo che il giudice assolva il Barça e che chi ha calunniato il club pagherà per le proprie responsabilità", ha dichiarato.

Ampio spazio anche al mercato e alla rosa attuale. Sul prestito di Marcus Rashford dal Manchester United, Laporta si è detto soddisfatto: "Ha un livello di gol e assist di cui siamo molto contenti. Potremmo prolungare il prestito, dipende da Deco. Tutti sono felici di lui, si è integrato benissimo e ci piace molto". Più evasivo invece sul nome di Dusan Vlahovic, su cui ha preferito non entrare nei dettagli.

Non sono mancate le bordate al rivale Víctor Font sulla presunta trattativa per Erling Haaland: "Font con Haaland? Ridicolo. Poche ore dopo il suo agente ha smentito. Continuare a mentire inganna solo i tifosi". Ma la polemica più accesa riguarda Dro Fernandez, ceduto al Paris Saint-Germain per 8 milioni di euro. Laporta non ha nascosto il suo disappunto: "Il trasferimento di Dro è stata una vera e propria tradimento da parte del suo agente Ivan de la Peña. Un colpo al cuore. Con Jorge Mendes abbiamo trattenuto Lamine Yamal; con De la Peña non ci siamo riusciti. È stato un danno enorme. Ringrazio comunque il presidente del PSG per aver mantenuto rapporti cordiali".

Il giovane talento di 18 anni lascia un vuoto nella rosa e rappresenta, secondo Laporta, una ferita nel bilancio della sua presidenza e della campagna elettorale.