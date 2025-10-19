Maguire purga il Liverpool ed è MVP: "Così ci siamo liberati di una statistica imbarazzante"

Non Matheus Cunha, nemmeno Mbeumo. Il man of the match premiato per la vittoria trovata dal Manchester United ad Anfield contro il Liverpool è stato Harry Maguire. Spesso e volentieri sulla bocca di tutti, il difensore inglese oggi ha rubato la scena ai suoi compagni in attacco per aver purgato i campioni d'Inghilterra in carica con uno stacco da altista per il 2-1 finale.

"Era da tanto che lo aspettavamo. È stato un campo difficile per noi negli ultimi anni (Anfield, ndr). Sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi. Si dice sempre il classico 'sono solo tre punti', ma oggi è molto più di tre punti", ha confidato Maguire ai microfoni di BBC Match of the Day nel post-trionfo. Infatti era quasi da una decade che lo United non espugnava lo stadio casalingo del Liverpool: "È una vittoria enorme per il nostro club, per i nostri tifosi, ed è un ricordo bellissimo che porteranno con sé. I ragazzi sono euforici, e per quanto possa sembrare un cliché, ora dobbiamo costruire su questa vittoria, portare con noi la fiducia e lo spirito combattivo. (...) Sono sicuro che i tifosi passeranno una bella serata".

Sull’aver finalmente ottenuto due vittorie consecutive in campionato: "È imbarazzante, davvero. Non è una statistica di cui dovremmo nemmeno parlare, perché è una statistica imbarazzante da avere. Ora che ce ne siamo liberati, cerchiamo di fare tre vittorie sabato contro il Brighton, perché dobbiamo iniziare a essere più costanti". E ha proseguito: "Negli ultimi 3-4 anni facevamo una prestazione come questa e poi, nella partita successiva, calavamo di nuovo. Ora abbiamo fissato un punto di riferimento, ma ci sono ancora tante aree in cui possiamo migliorare".

Per poi concludere: "Abbiamo sofferto e difeso per gli ultimi 30 minuti o giù di lì. Analizzeremo tutto. Il mister punta alla perfezione, quindi sono sicuro che vorrà che giochiamo meglio di come abbiamo fatto nel secondo tempo. Grande grinta, grande spirito, grande vittoria, ma dobbiamo ripartire subito".