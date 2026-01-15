Ufficiale Maiorca, capitan Raillo rinnova fino al 2027: "Ho la stessa ambizione del primo giorno"

Il Maiorca e il capitano Antonio Raillo continueranno insieme almeno per un’altra stagione: il contratto del classe 1991 è stato prolungato fino al 30 giugno 2027. Con questo rinnovo, Raillo raggiungerà l’incredibile traguardo di undici stagioni consecutive con gli isolani, diventando una vera e propria bandiera del club.

Dal 2016 ad oggi, Raillo ha vissuto ogni emozione possibile con il Mallorca: promozioni, retrocessioni, salvezze soffertissime, una finale di Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, esperienze in Primera, Segunda e persino in Segunda B. Oltre 300 partite disputate e sempre un punto di riferimento per allenatori e compagni. Queste le sue parole: "Sento orgoglio e felicità. Abbiamo percorso un lungo cammino, con momenti di tutti i colori, belli e brutti. Per me è sempre una gioia. Con la stessa ambizione del primo giorno, ci poniamo obiettivi e li raggiungiamo passo dopo passo: è ciò che dà senso al lavoro quotidiano".

Sul momento della squadra: "Anche nei momenti più difficili vedi come lavorano i compagni e sai che darai tutto per loro. Ora più che mai dobbiamo essere uniti, come famiglia: giocatori, allenatore, tifosi e club. Tutti insieme possiamo salvarci. Dobbiamo migliorare in ogni aspetto". Sulla riabilitazione dopo l'infortunio: "Quando mi infortunio sono uno che non si ferma mai, mi alleno mattina e sera fino a tornare al 100%. Non è un caso se spesso recupero prima dei tempi previsti".