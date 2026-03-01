Lingard-Corinthians, ci siamo: affare in chiusura entro le prossime 24 ore

Secondo quanto riportato da Sky Sports News, l’operazione è ormai ai dettagli: Jesse Lingard è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Corinthians. L’ex Manchester United e nazionale inglese, rimasto senza squadra dopo la fine dell’esperienza al FC Seoul a gennaio, ha valutato diverse proposte negli ultimi mesi. Ora, però, i contatti con il club brasiliano sono in fase avanzata e la fumata bianca potrebbe arrivare entro le prossime 24 ore.

Il Brasile continua così a puntare su nomi di richiamo per aumentare la spettacolarità del campionato e il Corinthians è pronto a piazzare un colpo mediatico oltre che tecnico. Lingard dovrebbe firmare fino a dicembre 2026, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Dopo anni altalenanti in Europa, l’inglese arriva da un’esperienza particolare in Corea del Sud: con il FC Seoul ha messo insieme 67 presenze, 19 gol e 10 assist, ritrovando continuità e centralità nel progetto tecnico.

Nel curriculum di Lingard restano alcuni picchi importanti: il Mondiale di Russia 2018 con l’Inghilterra, chiuso con sei presenze e un gol contro Panama, e il prestito al West Ham United nel 2021, quando in 16 partite segnò nove reti e servì cinque assist. Numeri che raccontano un talento spesso discusso per la discontinuità, soprattutto nei 14 anni vissuti a Manchester tra prima squadra e prestiti.

Ora per Lingard si apre la sfida più esotica della carriera: adattarsi al calcio sudamericano, ai ritmi del Brasileirao e alla pressione di una piazza caldissima come quella del Corinthians, dove ritroverà anche Memphis Depay. Un banco di prova decisivo per capire se l’inglese potrà ritagliarsi un nuovo ruolo da protagonista lontano dall’Europa.