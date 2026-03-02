Anche in Francia il Var crea polemiche: l'attacco di Fonseca dopo Marsiglia-Lione 2-3

Il finale del Vélodrome ha lasciato scorie pesanti. Il successo dell’Olympique Marsiglia per 3-2 sull’Olympique Lione, maturato con una doppietta nel finale di Pierre-Emerick Aubameyang, ha rilanciato l’OM in classifica, ma ha scatenato la rabbia dei lyonnais, avanti due volte nel corso della gara.

In conferenza stampa Paulo Fonseca non ha nascosto la frustrazione: “Sono qui per rispetto del vostro lavoro, ma non voglio parlare di nulla. Oggi ha perso la squadra migliore. Abbiamo segnato tre gol”. Il riferimento è soprattutto alla rete di Corentin Tolisso, annullata a inizio ripresa per un fuorigioco giudicato millimetrico dal VAR, quando l’OL era in vantaggio.

A far esplodere definitivamente la polemica è però l’azione del 3-2. Al 90’, Tyler Morton perde palla dopo un contrasto con Emerson; da lì nasce il contropiede chiuso ancora da Aubameyang. Per molti tifosi del Lione il fallo su Morton era evidente. “Non si fischia per quello”, ha commentato Daniel Riolo a After Foot su RMC, mentre Samuel Umtiti ha ribattuto: “Se c’è fallo, è fallo”.

Più lucido Moussa Niakhaté: “Sul 2-2 al 90’ subire un contropiede è infantile”. Tra rabbia e autocritica, l’OL esce sconfitto non solo nel risultato, ma anche nel controllo dei nervi.