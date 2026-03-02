Il Barcellona deve rimontare 4 gol all'Atletico e usa un ritornello del Real Madrid per crederci

Il risultato dell’andata pesa come un macigno, ma al Barcellona nessuno vuole alzare bandiera bianca. Dopo il pesantissimo 4-0 incassato sul campo dell’Atlético Madrid nella semifinale di Coppa del Re, i blaugrana si preparano al ritorno di martedì sera al Camp Nou con un messaggio chiaro: la rimonta resta possibile.

Alla vigilia della sfida, il club catalano ha voluto coinvolgere l’ambiente pubblicando un post sui social che suona come una chiamata alle armi. “90 minuti (o più) sono un tempo molto lungo al Camp Nou”, ha scritto il Barça, affidandosi alla spinta dello stadio e all’energia di una squadra giovane, guidata anche dal talento di Lamine Yamal.

Una frase che non è passata inosservata e che richiama alla memoria un precedente celebre. Nella scorsa stagione, infatti, il Real Madrid aveva utilizzato un’espressione simile dopo il 3-0 subito dall’Arsenal nell’andata dei quarti di Champions League: “90 minuti en el Bernabeu son molto longo”. Al ritorno, però, i blancos non riuscirono nell’impresa e vennero eliminati.

Un monito implicito, ma anche una sfida lanciata. Il Barcellona sa di avere davanti una montagna da scalare, ma al Camp Nou la storia insegna che il tempo, a volte, può davvero dilatarsi. E finché il pallone gira, la speranza resta accesa.