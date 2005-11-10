Manchester United, Carrick al capolinea? Maguire: "Sosteniamo pienamente il mister"

Momento tremendo per il Manchester United, sconfitto per 0-3 in casa dal Bournemouth. Il capitano dei Red Devils, Harry Maguire, ha parlato così a BBC MOTD: "Sono molto deluso. Siamo scesi in campo con l'obiettivo di vincere per i nostri tifosi e subire un altro gol su calcio piazzato non è accettabile. Dobbiamo rimanere concentrati e quando le cose non vanno per il verso giusto non possiamo permetterci di concedere gol su calci piazzati. Il secondo gol è frutto di un errore e poi ci siamo ritrovati sotto di due gol all'intervallo e non siamo riusciti a reagire".

"Al momento - prosegue - c'è una mancanza di fiducia: i risultati, le prestazioni ci costringono a guardarci dentro e a trovare qualcosa in noi stessi per dare di più alla squadra. Questo vale per ogni giocatore di cui parlo. Quando le cose non vanno per il verso giusto, bisogna fare bene le cose basilari e concedere calci piazzati, un semplice calcio piazzato, non è assolutamente sufficiente. È una questione individuale, ma dobbiamo restare uniti come squadra. Quindi, anche se siamo all'inizio della stagione, possiamo ancora fare una buona stagione, ma qualcosa deve cambiare in fretta. È stato deludente, le cose devono cambiare".

Sul sostegno all'allenatore, che pare ormai al capolinea: "Sosteniamo pienamente Michael, che è arrivato in squadra la scorsa stagione e ha ribaltato la situazione portandoci in Champions League quest'anno. Individualmente, però, non stiamo giocando abbastanza bene".

Riguardo al calo di rendimento rispetto alla scorsa stagione: "Quando giochi per questo club sai che bastano due o tre partite perché succeda di nuovo. Devi trovare qualcosa dentro di te per aiutare il club, aiutare la squadra e uscire da questa situazione. Ricominceremo a vincere le partite, ma dobbiamo farlo in fretta".