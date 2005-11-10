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Stasera Barcellona-Real Madrid, il più grande show della terra si gioca anche sui giornali

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Redazione TMW
Oggi alle 06:22Calcio estero
autore Redazione TMW
25.10.2026 06:22Calcio estero
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Barcellona-Real madrid non è mai solo una partita di calcio, dalla solennità di Marca e As al misticismo militante di Sport e Mundo Deportivo: ecco come la stampa spagnola trasforma il Clasico nel più grande show della terra.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

C’è un confine invisibile che taglia in due la Spagna, una faglia sismica che non si cura di geologia ma di sentimenti, inchiostro e bandiere che si infiamma non appena si avvicina il Clásico.
Non è una semplice partita di calcio, ma una vera e propria guerra di narrazioni e un duello a colpi di portadas, le prime pagine dei giornali, che trasforma le redazioni di Madrid e Barcellona in veri e propri quartieri generali, perché in Spagna il calcio non si racconta soltanto, ma si celebra o si combatte a seconda del codice postale, con una tensione elettrica costantemente amplificata dai generali in panchina, maestri di comunicazione e strategie contrapposte.

Giri l'angolo a Plaza Mayor, a Madrid, e l’aria profuma subito di epica, dato che sui tavoli di Marca e As la vigilia del match si tinge del bianco regale delle grandi notti e la stampa della capitale presenta la sfida con la solennità che si deve a un'istituzione. Il Real Madrid viene raccontato attraverso la lente del destino, del peso della maglia e dell'impatto devastante delle sue stelle e, anche se il Barcellona di Hansi Flick vola in testa alla classifica forte di nove vittorie consecutive, la reazione madrilena evoca i fantasmi del passato e il sacro dogma della rimonta, cavalcando il fuoco delle polemiche arbitrali e delle tensioni societarie.
È l'ambiente ideale per José Mourinho, lo Special One tornato sulla panchina merengue che sa perfettamente come agitare le acque, anche se davanti ai microfoni della vigilia preferisce giocare di fioretto per sgonfiare l'assedio mediatico: «Dicono che per me sia la prova del nove? No, al Real contano solo i titoli, e il Camp Nou per me è come andare in qualsiasi altro stadio», lanciando però la sua solita, lucida provocazione mentre graffia sul calendario favorevole ai catalani e prova a togliere pressione ai suoi ragazzi: «La gente ci guarda come fossimo un prodotto finito, ma lavoriamo insieme solo da tre mesi, mentre loro sono in una fase molto più avanzata del processo».

Prendi il treno ad alta velocità, scendi alla stazione di Sants a Barcellona e lo spartito cambia completamente, diventando intimo, militante e quasi mistico.
Nelle redazioni di Sport e Mundo Deportivo il Clásico è una questione di identità culturale e un manifesto d'orgoglio culé, dove la narrazione catalana si aggrappa alla filosofia, al culto del possesso palla e alla celebrazione dei gioielli fatti in casa come Lamine Yamal.
Se da Madrid arrivano attacchi istituzionali, il giornalismo locale risponde compattando l'ambiente attorno al suo condottiero tedesco Hansi Flick, che con la sua andatura algida ma profonda incarna perfettamente la linea della superiorità romantica, rifiutando di farsi trascinare nel fango delle polemiche e rispondendo con totale fermezza: «Barcellona-Real Madrid è la sfida più bella che il nostro sport possa offrire nel mondo».
Davanti alle prime pagine madrilene che provano a spaventarlo con il ritorno dello "spauracchio" Mou, Flick non batte ciglio, blindando la propria filosofia e restituendo il colpo con gelida cortesia: «Ho grande rispetto per Mourinho, ha un grande talento, ma cambiare i nostri piani o dimenticare la nostra essenza per paura di loro o di Yamal non lo faremo, né con lui, né con nessun altro».

E poi c’è il terzo occhio, quello dei media generalisti e della televisione, che osserva questo scontro titanico dall'alto con le grandi firme impegnate a descrivere l'evento come un trattato di sociologia spicciola, contrapponendo l'intelligenza tattica del blocco catalano all'astuzia agonistica e al pragmatismo esasperato della macchina di Mourinho.
Nel frattempo, le telecamere delle pay-tv trasformano il campo in un set di Hollywood, con inquadrature cinematografiche e grafiche immersive pronte a vendere al mondo intero il più grande show della terra, mentre la Spagna si ferma, si guarda allo specchio e si divide tra l’orgoglio della tradizione e il mito dei galattici da una parte, e la difesa di uno stile di vita e la fede nei propri ragazzi dall’altra, ricordando a tutti che il fischio d’inizio è solo l'atto finale di una partita che, sui giornali spagnoli, è già cominciata da giorni e non ha alcuna intenzione di fare prigionieri.

Il primo Clasico stagionale di LaLiga si gioca questa sera, domenica 25 ottobre 2026, alle ore 21, la partita si disputerà a Barcellona, nella cornice dello Spotify Camp Nou.
In Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity

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