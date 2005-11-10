Manchester United, Carrick è l'unico problema? Alderweireld: "Mancano dei leader"

"Quando si lotta in una partita o si difende su un calcio piazzato, di solito si nota una connessione tra i giocatori: li si vede parlarsi e questo aiuta a capire se fanno squadra o meno. Oggi i giocatori del Manchester United se ne stavano lì impalati. Dal loro linguaggio del corpo non ho visto alcuna intenzione di fare di tutto per l'allenatore, il club o i tifosi per cambiare la loro situazione". Così ha parlato Toby Alderweireld, ai microfoni di Match Of The Day.

Prosegue l'ex difensore del Tottenham: "È facile dire che mancano di leader, ma è vero. Semplicemente non hanno giocatori di grande personalità. Non è una questione tecnica, ma se ti trovassi in un tunnel e vedessi giocatori come Nemanja Vidic o Rio Ferdinand, il loro linguaggio del corpo farebbe capire agli avversari che avrebbero passato una giornata difficile. Ma se guardi i loro giocatori attuali, i loro avversari direbbero: "Non mi fanno paura". Non importa quale allenatore sia arrivato, la storia è sempre la stessa".