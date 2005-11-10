Liverpool, Iraola: "Determinante l'approccio alla gara. Wirtz? Condizioni da valutare"

Continua a vincere il Liverpool, che oggi ha avuto meglio per 2-0 in casa contro il Brighton. A fine partita, come riportato da Liverpool Echo, il tecnico dei Reds Andoni Iraola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono molto contento. Molto contento per oggi, molto contento in generale per queste quattro vittorie. Penso che oggi abbiamo affrontato un avversario molto forte, simile al Villarreal l'altro giorno: squadre tecnicamente molto valide. È difficile difendersi da loro spesso. Credo che oggi la chiave sia stata come abbiamo iniziato. Avevamo bisogno di un inizio più deciso: di essere aggressivi, di recuperare palla, di vincere i nostri duelli e di essere pericolosi nelle transizioni. Penso che ci siamo riusciti ed è stata una partita diversa dalle ultime, in cui abbiamo subito gol per primi e poi abbiamo dovuto rimontare. Oggi, credo che abbiamo iniziato meglio e la partita è andata diversamente.

Sull'infortunio di Wirtz, costretto ad uscire nel corso del secondo tempo: "Purtroppo ha dovuto lasciare il campo per una piccola distorsione alla caviglia. Non sembra grave, ma giochiamo ogni tre giorni, quindi dobbiamo valutare le sue condizioni".