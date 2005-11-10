Bundesliga, Bayern corsaro a Friburgo: 3 punti che valgono l'aggancio al Dortmund in vetta
Paolo Lora Lamia
Domenica importante per il Bayern Monaco che, vincendo a Friburgo con il punteggio di 1-3, raggiunge al comando il Borussia Dortmund. Apre Upamecano, arrotondano Ganbry e Olise. Inutile la rete nel finale dei padroni di casa (un autogol di Bischof). Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Bundesliga, il calendario della 7ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3
Sabato 24 ottobre
RB Lipsia-Elversberg – 4-0
Augusta-Union Berlino – 1-1
Magonza-Werder Brema – 2-3
Colonia-Schalke 04 – 0-0
Paderborn-Amburgo – 1-0
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – 1-0
Domenica 25 ottobre
Hoffenheim-Bayer Leverkusen – 3-0
Friburgo-Bayern Monaco – 1-3
Bundesliga, la classifica aggiornata
1. Borussia Dortmund – 17 punti (7 partite)
2. Bayern Monaco – 17 punti (7 partite)
3. Friburgo – 13 punti (7 partite)
4. Bayer Leverkusen – 13 punti (7 partite)
5. RB Lipsia – 12 punti (7 partite)
6. Werder Brema – 12 punti (7 partite)
7. Magonza – 10 punti (7 partite)
8. Elversberg – 10 punti (7 partite)
9. Augusta – 9 punti (7 partite)
10. Hoffenheim – 9 punti (7 partite)
11. Amburgo – 9 punti (7 partite)
12. Colonia – 8 punti (7 partite)
13. Paderborn – 8 punti (7 partite)
14. Eintracht Francoforte – 8 punti (7 partite)
15. Stoccarda – 6 punti (7 partite)
16. Schalke 04 – 6 punti (7 partite)
17. Union Berlino – 6 punti (7 partite)
18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)