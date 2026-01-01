Manchester United da Champions: 3-1 all'Aston Villa e allungo. Sesko infermabile
A segno Casemiro (al 53'), Da Cunha (al 71') e Sesko (all'81'): il Manchester United infila un'altra vittoria pesantissima per la corsa ad un posto in Champions League, contro l'Aston Villa, cui non è bastata la rete di Barkley, che aveva pareggiato momentaneamente i conti (al 64'). Con questo successo la squadra di Fletcher si porta dunque a quota 54 punti, allungando proprio sull'Aston Villa.
Per Sesko si tratta del 4° gol nelle ultime 5 gare. Pareggio a reti bianche fra Crystal Palace e Leeds. Ecco di seguito il programma completo delle partite giocate fino a qui nella 30esima giornata di Premier League e la classifica aggiornata.
Il programma del 30° turno di Premier League
Sabato 14 marzo
Burnley – Bournemouth 0-0
Sunderland – Brighton 0-1
Arsenal – Everton 2-0
Chelsea – Newcastle 0-1
West Ham – Manchester City 1-1
Domenica 15 marzo
Crystal Palace – Leeds 0-0
Manchester Utd – Aston Villa 3-1
Nottingham – Fulham 0-0
Liverpool – Tottenham (17:30)
Lunedì 16 marzo
Brentford – Wolves (21:00)
La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 54 (30)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Chelsea 48 (30)
6. Liverpool 48 (29)
7. Brentford 44 (29)
8. Everton 43 (30)
9. Newcastle 42 (30)
10. Bournemouth 41 (30)
11. Brighton 40 (30)
12. Fulham 40 (29)
13. Sunderland 40 (30)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 32 (30)
16. Tottenham 29 (29)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham 28 (29)
19. Burnley 20 (30)
20. Wolves 16 (30)