United, l'Aston Villa sa di Champions. Carrick: "Tanto in palio. C'è stato un passo falso..."

L'allenatore ad interim del Manchester United, Michael Carrick, ha parlato a Sky Sports UK prima del match casalingo di Old Trafford contro l'Aston Villa, che stabilirà una grande fetta di qualificazione alla prossima Champions League: "È fantastico per noi affrontare una partita del genere con così tanto in palio", ha esordito. "Loro sono una squadra ostica con un buon allenatore (Emery, ndr): ci sono tutti i presupposti per una bellissima sfida. Abbiamo avuto un po' più di tempo per prepararci; il ritmo ne risente leggermente sotto certi aspetti, ma non ne abbiamo fatto un dramma. È andata così".

Sull'inserimento di Amad Diallo, ex Atalanta, al posto di Benjamin Sesko: "Abbiamo un ottimo reparto avanzato tra cui scegliere. Si tratta di trovare il giusto equilibrio di partita in partita. Nelle ultime otto gare abbiamo avuto un ottimo impatto in modi diversi, anche grazie a chi è subentrato dalla panchina".

Infine un'analisi finale sul super match di Premier League odierno (calcio d'inizio alle 15): "Penso che vada affrontata con molta positività. Giochiamo in casa. È una grande partita, è importante, e veniamo da un buon periodo di forma. C'è stato un piccolo passo falso contro il Newcastle (ko 1-2, ndr), ma succede nel calcio. Non è la fine del mondo".