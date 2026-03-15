Manchester United, Bruno Fernandes supera Beckham? Insegue un record da top player

L'obiettivo primario del Manchester United in questa stagione è ottenere la qualificazione alla Champions League, ma ci sono anche diversi sottotitoli individuali molto interessanti. Ma c'è chi ha aspirazioni aggiuntive e personali, come il capitano dei Red Devils Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese infatti è il re degli assist al momento, attualmente a quota 14. Il record assoluto della Premier League di 20 (condiviso da Thierry Henry e Kevin De Bruyne) sembra distante, anche se mancano 9 partite alla fine del campionato e della stagione.

Ma c'è un primato stabilito proprio allo United alla portata dell'ex Udinese e Sampdoria. Infatti al classe '94 manca solo un altro passaggio chiave per eguagliare il record (15) stabilito da David Beckham in 31 presenze durante la stagione 1999/2000. Allora lo squadrone di Sir Alex Ferguson dominò la Premier League con 18 punti di scarto sull'Arsenal. Il futuro capitano dell'Inghilterra fu inserito nella Squadra dell'Anno della PFA.

Sebbene il successo in campionato sia purtroppo fuori portata per lo United attuale, Fernandes ha ottime chance di ottenere dei titoli individuali, avendo raggiunto l'attuale bottino di 14 assist in sole 26 partite. Media da top player assoluto, ma naturale conseguenza dell'approccio in campo del giocatore, come ha spiegato di recente anche il suo allenatore Michael Carrick. Mentre ha già raggiunto il primato di Nani nel 2010/11 contro il Newcastle dopo aver servito Casemiro: "I record sono fatti per essere battuti. Non è qualcosa che bisogna inseguire ossessivamente".