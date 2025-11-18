Manchester United, la lista della spesa di Amorim per giugno: tre i nomi sul taccuino

Gennaio ma anche giugno. Il Manchester United gioca su due fronti. Se da una parte il club inglese è intenzionato a rinforzare immediatamente la formazione di Ruben Amorim per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, dall’altra il club starebbe pensando già a possibili innesti anche per l’estate in modo da far fronte ad eventuali cessioni o per riempire i vuoti che determinate partenze per contratti in scadenza lasceranno. Una di queste per esempio è Casemiro. Il centrocampista ex Real Madrid infatti terminerà la sua avventura a giugno 2026 e non rinnoverà il proprio contratto.

I nomi per il centrocampo

Per questo motivo che i Red Devils si stanno già muovendo per gennaio in tal senso ma andranno ad affondare il colpo su determinati profili per l’estate. Secondo quanto riporta ESPN, fra gli elementi sondati ci sarebbero Adam Wharton del Crystal Palace, Carlos Baleba del Brighton e Angelo Stiller di proprietà dello Stoccarda.

Occhi su Gomes.

Come detto in precedenza invece per il mese di gennaio ci sarebbe la volontà di portare subito alla corte di Amorim Joao Gomes di proprietà del Wolverhampton. Il giocatore brasiliano avrebbe già espresso il proprio gradimento per la destinazione per un'operazione che dovrebbe aggirarsi sui 44 milioni di sterline.