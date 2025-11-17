Il Manchester United perde Sesko per infortunio. Lo sloveno sarà out per un mese
Tegola per il Manchester United che perde Benjamin Sesko per un mese. Lo sloveno, che ha saltato gli impegni con la sua nazionale, ha rimediato un problema al ginocchio nel corso della partita contro il Tottenham. Gli esami ai quali è stato sottoposto non hanno evidenziato problemi importanti, pertanto Sesko dovrà sottoporsi a un periodo di riabilitazione fino a dicembre.
Arrivato ad agosto allo United, che lo ha acquistato dal Lipsia per oltre 76 milioni, Sesko ha fin qui segnato 2 reti in 12 partite giocate con i red devils.
