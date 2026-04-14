Mancini elimina Inzaghi, l'Al-Sadd lo celebra sulle note di Toto Cutugno: "L'italiano vero"

La settimana è iniziata decisamente bene per Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale, oggi alla guida dell’Al-Sadd di Doha, ha prima incassato la certezza aritmetica di aver vinto il campionato qatariota, grazie al ko dei diretti concorrenti, e poi conquistato il pass per i quarti di finale di Champions League asiatica, in un derby tutto italiano.

Mancini ha infatti battuto Simone Inzaghi, allenatore dell’Al-Hilal (che nella classifica di Saudi Pro League ha dilapidato il vantaggio sull’Al-Nassr e ora è secondo con cinque punti di ritardo), eliminato ai rigori, complice l’errore dal dischetto di Karim Benzema. È proprio italiano il modo di festeggiare dell’Al-Sadd.

La società di Doha, infatti, ha dedicato a Mancini l’ultimo post su Instagram, con l’inconfondibile sottofondo musicale di Toto Cutugno e la didascalia: “L’italiano vero”