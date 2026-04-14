Newcastle, zona Champions distante e momento nero: cosa filtra sul futuro di Howe

La proprietà del Newcastle continua a sostenere Eddie Howe, nonostante le difficoltà incontrate dal club in questa stagione. Ma tutte le parti coinvolte intendono valutare la posizione dell'allenatore inglese quest'estate. Secondo quanto rivelato da The Athletic, il tecnico dei Magpies gode di grande rispetto per aver conquistato il primo trofeo dal 1969 (la Carabao Cup 2025) ed essersi qualificato in Champions League nelle stagioni 2022-23 e 2024-25.

Attualmente, tuttavia, il Newcastle occupa il 14° posto in Premier League. La squadra ha vinto solo tre delle ultime 11 partite di campionato, scivolando a 10 punti di distanza dalla zona Champions e a 5 lunghezze di ritardo dalla Conference League. In ultima battuta il ko per 2-1 con il Crystal Palace ha fatto riemergere malumori. Al netto di tutto, secondo il media inglese, non ci sono state conversazioni serie su un esonero immediato di Howe, ma a fine stagione verrà presa una decisione in questo senso.

L'allenatore inglese, 48 anni, ha ribadito il suo impegno al 100% verso il club, pur ammettendo che nel calcio è difficile fare programmi a lunghissimo termine. Siede sulla panchina del Newcastle ormai da 4 anni. Le prossime sfide saranno decisive per Tonali e compagni: il Newcastle affronterà il Bournemouth (ex squadra di Howe) il 18 aprile, per poi far visita alla capolista Arsenal all'Emirates Stadium.