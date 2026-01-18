Marocco, Regragui attacca il ct del Senegal: "Immagine deludente del calcio africano"

Una finale destinata a far discutere a lungo. La Coppa d’Africa 2025 si è chiusa con il trionfo del Senegal dopo una partita folle, segnata da un rigore al 98’, da minuti interminabili di sospensione perché il CT del Senegal Thiaw voleva ritirare (anzi, aveva ritirato praticamente) la squadra dal campo. Un clima di tensione raramente visto a questi livelli. Un epilogo amarissimo per il Marocco, che aveva accarezzato il sogno del titolo fino all’ultimo istante.

Nel post partita, ai microfoni di M6, Walid Regragui non ha nascosto tutta la sua delusione, affidando alle sue parole lo sfogo di una squadra distrutta: “Siamo davvero delusi per tutti i tifosi marocchini. Quando ti danno un rigore all’ultimo minuto e vedi la vittoria così vicina, pensi di avercela fatta. Poi il calcio ti presenta il conto. È un peccato. Ma i giocatori torneranno più forti.

Ci congratuliamo con il Senegal, anche se l’immagine che oggi abbiamo dato del calcio africano è stata deludente per tutto quello che è successo nel finale. Anzi, direi fin dall’inizio della competizione: è stata una situazione malsana ed è un vero peccato. Complimenti a loro, ma noi continueremo a lavorare. Il Marocco tornerà più forte”.