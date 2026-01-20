Marocco, Saibari si scusa con Mendy per l’episodio dell'asciugamano nella finale di CAN

Dopo l’episodio controverso nella finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal, il centrocampista marocchino Ismael Saibari ha compiuto un gesto riparatore recandosi all’hotel della squadra vincitrice per chiedere scusa personalmente al portiere senegalese Édouard Mendy.

La finale, giocata sotto una pioggia incessante, ha regalato momenti intensi ma anche situazioni polemiche. Nel finale, Mendy cercava di asciugare i guanti per mantenere il controllo del pallone, ma il continuo intervento dei raccattapalle locali disturbava la sua routine. In quel contesto, anche Saibari è stato ripreso mentre tentava di impedire al portiere di ricevere una piccolo asciugamano dal compagno di panchina Yehvann Diouf, un gesto che ha suscitato critiche e si è rapidamente diffuso sui social per la mancanza di fair play.

Saibari ha riconosciuto l’errore e ha voluto scusarsi direttamente con Mendy, un gesto che è stato apprezzato da tutti, mostrando responsabilità e sportività.