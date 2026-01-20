Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marocco, Saibari si scusa con Mendy per l’episodio dell'asciugamano nella finale di CAN

Marocco, Saibari si scusa con Mendy per l’episodio dell'asciugamano nella finale di CANTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:12Calcio estero
Michele Pavese

Dopo l’episodio controverso nella finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal, il centrocampista marocchino Ismael Saibari ha compiuto un gesto riparatore recandosi all’hotel della squadra vincitrice per chiedere scusa personalmente al portiere senegalese Édouard Mendy.

La finale, giocata sotto una pioggia incessante, ha regalato momenti intensi ma anche situazioni polemiche. Nel finale, Mendy cercava di asciugare i guanti per mantenere il controllo del pallone, ma il continuo intervento dei raccattapalle locali disturbava la sua routine. In quel contesto, anche Saibari è stato ripreso mentre tentava di impedire al portiere di ricevere una piccolo asciugamano dal compagno di panchina Yehvann Diouf, un gesto che ha suscitato critiche e si è rapidamente diffuso sui social per la mancanza di fair play.

Saibari ha riconosciuto l’errore e ha voluto scusarsi direttamente con Mendy, un gesto che è stato apprezzato da tutti, mostrando responsabilità e sportività.

Articoli correlati
Atalanta, occhi su Saibari del PSV. Il marocchino piace anche in Spagna e Premier... Atalanta, occhi su Saibari del PSV. Il marocchino piace anche in Spagna e Premier
Il PSV torna in vantaggio, al 74' il 2-1 sulla Juventus di Saibari. Incide ancora... Il PSV torna in vantaggio, al 74' il 2-1 sulla Juventus di Saibari. Incide ancora Perisic
PSV, Saibari sincero: "A Parigi un punto va bene, ma la classifica non è veritiera"... PSV, Saibari sincero: "A Parigi un punto va bene, ma la classifica non è veritiera"
Altre notizie Calcio estero
Marocco-Senegal, le autorità smentiscono la morte di uno steward a causa degli scontri... Marocco-Senegal, le autorità smentiscono la morte di uno steward a causa degli scontri
PSG, Al Khelaifi in dribbling sul rinnovo di Dembele: "Abbiamo un salary cap, lo... PSG, Al Khelaifi in dribbling sul rinnovo di Dembele: "Abbiamo un salary cap, lo sanno tutti"
La Champions è tornata, subito una sorpresa: il City perde 3-1 sul campo del Bodo/Glimt... La Champions è tornata, subito una sorpresa: il City perde 3-1 sul campo del Bodo/Glimt
Champions League, tutte le formazioni delle gare delle 21: Vicario, Udogie e Pirola... Champions League, tutte le formazioni delle gare delle 21: Vicario, Udogie e Pirola dal 1'
Benfica, Mourinho: "Rispetto tanto Spalletti. Alleneresti la Juve? Certo" Live TMWBenfica, Mourinho: "Rispetto tanto Spalletti. Alleneresti la Juve? Certo"
Marocco, Saibari si scusa con Mendy per l’episodio dell'asciugamano nella finale... Marocco, Saibari si scusa con Mendy per l’episodio dell'asciugamano nella finale di CAN
Il calcio francese piange Lucien Muller: l'ex di Real e Barcellona è morto a 91 anni... Il calcio francese piange Lucien Muller: l'ex di Real e Barcellona è morto a 91 anni
Bove riparte dal Watford: ha firmato il contratto con il suo nuovo club Bove riparte dal Watford: ha firmato il contratto con il suo nuovo club
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
3 Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
4 Giudice sportivo Serie A: 3 squalificati per un turno. Juve, Yildiz e Modesto multati
5 Juventus, si valuta il ritorno di Tommaso Barbieri. Il laterale piace anche al Napoli
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Scontri sull'A1: il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione
Immagine top news n.1 Fiorentina, ecco Fabbian in città per le visite mediche. Le cifre dell'affare col Bologna
Immagine top news n.2 Roma, Bailey in partenza dalla Capitale. Il giamaicano fa ritorno all'Aston Villa
Immagine top news n.3 Spalletti: "Mercato? Ho accettato questa Juventus qui, non mi aspetto proprio niente"
Immagine top news n.4 Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli
Immagine top news n.5 Ore calde per l'addio di Dzeko alla Fiorentina: lo Schalke ha messo la freccia sul Paris FC
Immagine top news n.6 Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime ore
Immagine top news n.7 Fabbian alla Fiorentina e Sohm a Bologna, per il futuro viola pronto contratto fino al 2030
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.2 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.3 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.4 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"
Immagine news Serie A n.2 Il Como di Fabregas e le chance Champions secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Lazio, i motivi della crisi della squadra di Sarri spiegati dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, allenamento in vista della Cremonese: Grosso aspetta rinforzi... dall'infermeria
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino: "Lookman ha anticipato il rientro per esserci. L'ho apprezzato molto"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, saluta di nuovo Godfrey: il difensore ripartirà dal Brøndby IF
Immagine news Serie A n.4 Dal mercato alla chance con l'Arsenal da titolare: Chivu punta sul leone Acerbi
Immagine news Serie A n.5 Inter, Marotta freddo sul ritorno di Perisic: "Dumfries accelera, non c'è imperativo per intervenire"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Manna sul mercato: "Vogliamo allungare la rosa, in attacco siamo molto corti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Cuni e Benedetti restano in stand by. Il punto sulle trattative in entrata
Immagine news Serie B n.2 Avellino, infortunio al menisco per Marson. Il portiere dovrà operarsi: stagione a rischio
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Gazzoli: "Sul mercato seguiamo la linea tracciata. Contenti, ma non è finita"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Rubino: "Questa squadra ha margini di crescita. Gol dedicato a Commisso"
Immagine news Serie B n.5 Padova, annunciato il nuovo CdA: si dimette Monteanu ed entra Banzato jr
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, tegola Salvatore Esposito: lesione al retto femorale e almeno un mese di stop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Morte Di Nunno, il cordoglio del Lecco. Il club che aveva riportato in B dopo 50 anni
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, il giovane centrale Gueye va in prestito al Cannara in Serie D
Immagine news Serie C n.3 La Mantia: "Al Gubbio per 'rinascere'. Spero di aiutare i giovani a crescere"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: fermati tre allenatori. Tre giornate a Cissè della Dea. Tutte le sanzioni
Immagine news Serie C n.5 Ternana, ecco Zan Majer. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Mantova
Immagine news Serie C n.6 Marraffa: "Union Brescia protagonista del mercato. Curioso di vedere che farà il Foggia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?