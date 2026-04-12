Il Lille può tornare 4º. Lione in caduta libera, la vittoria manca da 9 gare. Il programma di Ligue 1
Saranno tre i match in programma quest’oggi e validi per la 29esima giornata di Ligue 1. Alle 17:15 il Nizza prova ad allungare sulla zona retrocessione ospitando in casa il Le Havre, mentre il Tolosa se la vedrà con il Lille, che va a caccia di tre punti che gli permetterebbero di effettuare il contro sorpasso al Marsiglia al quarto posto. In serata al Groupama Stadium il Lione affronterà in casa il Lorient e proverà a ritornare ad un successo che manca da nove partite consecutive in tutte le competizioni.
Questo il programma della 29^ giornata
venerdì 10 aprile
Paris Fc - Monaco ore 4-1
Marsiglia - Metz 3-1
sabato 11 aprile
Auxerre - Nantes 0-0
Rennes - Angers 2-1
domenica 12 aprile
Nizza - Le Havre ore 17:15
Tolosa - Lille ore 17:15
Lione - Lorient ore 20:45
mercoledì 13 maggio
Brest - Strasburgo ore 20:00
Lens - Paris Saint Germain ore 20:00
La classifica aggiornata di Ligue 1
PSG: 63 punti (27 partite giocate)
Lens: 59 punti (28)
Olympique Marsiglia: 52 punti (29)
Lilla: 50 punti (28)
Rennes: 50 punti (29)
Monaco: 49 punti (29)
Lione: 48 punti (28)
Racing Strasburgo: 43 punti (28)
Lorient: 38 punti (28)
Tolosa: 37 punti (28)
Brest: 36 punti (28)
Paris: 35 punti (29)
Angers: 33 punti (29)
Le Havre: 28 punti (28)
Nizza: 27 punti (28)
Auxerre: 24 punti (29)
Nantes: 19 punti (28)
Metz: 15 punti (29)