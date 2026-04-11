OM, Beye: "Grande soddisfazione. Greenwood? Abbiamo bisogno di giocatori come lui"

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia Habib Beye ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di ieri sera contro il Metz: "È una bella sensazione perché l'inerzia della partita era negativa dopo due sconfitte. All'OM non possiamo accettarlo. I tifosi ci hanno sostenuto. La partita è stata difficile; all'intervallo avremmo dovuto segnare un altro gol. La squadra si è un po' innervosita. Il terzo gol è arrivato nel finale. La differenza reti è positiva. Questi tre punti ci danno grande soddisfazione.

Greenwood? Ieri mi ha detto che non era al 100%, che aveva ancora dolore. Stamattina mi ha detto che si sentiva molto meglio. Contro difese schierate in profondità, abbiamo bisogno di giocatori tecnici. Ha dato un grande contributo alla nostra partita. Mi ha rassicurato. Si vede la qualità offensiva che apporta. Lo riavremo al 100% questa settimana.

L'ingresso di Vermeeren non è servito a rafforzare la difesa. Volevamo controllare maggiormente il gioco interno. Dobbiamo essere più costanti nel nostro gioco. Filosoficamente parlando, parlo di costanza. Dobbiamo mantenere la continuità; stasera abbiamo tirato in porta 18 volte. Stiamo mettendo in difficoltà gli avversari. La partita non è stata così brillante come contro il Monaco, ma stasera abbiamo vinto. Dobbiamo avere la voglia di essere solidi. Il gol subito è l'unica nota stonata della serata. Con la pressione delle due sconfitte precedenti, era importante vincere stasera".