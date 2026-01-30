Calcio olandese da incubo, ben 5 squadre su 6 eliminate dalle coppe europee

Stagione da incubo per il calcio olandese nelle competizioni europee. L'Europa League si è rivelata tanto amara quanto la Champions, eliminando tutte le rappresentanti. Flop Feyenoord e Go Ahead Eagles che salutano già la competizione, 24 ore dopo il disastro in Champions, che ha visto l'uscita di scena di Ajax e PSV Eindhoven. Già fuori dai giochi in anticipo era l'Utrecht, che ha chiuso la sua Europa League con appena un punto conquistato in otto partite.

Unica superstite è l'AZ Alkmaar in Conference League. E a voler cercare, ma nemmeno troppo, il pelo nell'uovo, il cammino della squadra non è stato certamente esaltante: un 14° posto nella competizione più modesta che vale l'accesso ai playoff dove se la vedrà contro gli armeni del Noah. In caso di passaggio del turno Sparta Praga o AEK Atene.

Nel ranking stagionale, l'Olanda è solamente al 13° posto e questa stagione disastrosa comprometterà giocoforza la sua posizione in vista delle distribuizione delle squadre nelle successive edizioni delle competizioni europee. Quest'anno ha potuto iscrivere 2 squadre in Champions e una ai preliminari e anche il prossimo anno avrà garantiti i 3 slot nel massimo torneo continentale. Ma dal 2027/28 la situazione cambierà: il Portogallo ha operato il sorpasso e difficilmente l'Olanda riuscirà a riprendersi la sua posizione.