Marsiglia, l'esultanza di Weah: "Se riesco a segnare di più e fare assist è un bene"

Nel 5-1 con cui il Marsiglia ha battuto in trasferta il Nizza c'è stata gloria anche per Timothy Weah, calciatore di proprietà della Juventus e attualmente in prestito alla formazione francese guidata da Roberto De Zerbi. Nel post gara, ai microfoni di Ligue 1+ il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per la serata.

"È fantastico vincere una partita del genere. Se poi riesco a segnare di più e a fare assist è un bene. Abbiamo giocato bene, sono contento della prestazione della squadra e credo che la forza di questo gruppo sia il fatto di essere una famiglia. - spiega Weah - Siamo tutti uniti e giochiamo per la maglia che indossiamo, dobbiamo continuare così fino al termine della stagione".

L'esterno poi parla dei tifosi: "Non c'erano stasera, ma sono sempre con noi, questo club è tutto per loro. Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con alcuni di loro ieri a margine dell'allenamento ed è grazie a loro che abbiamo vinto questa partita".

Con questo successo il Marsiglia sale al primo posto in classifica scavalcando il PSG, che deve ancora giocare, di un punto: Marsiglia 28*, Paris Saint-Gemain 27, Lens 25, Strasburgo 22, Lille 20, Monaco 20, Lione 20, Rennes 18, Nizza 17*, Tolosa 16, Paris FC 14, Le Havre 14, Angers 13, Metz 11, Brest 10, Nantes 10, Lorient 10, Auxerre 7

* una gara in più