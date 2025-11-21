Fulham, Silva apre al rinnovo: "Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Vediamo cosa accadrà"

Da diversi giorni in Inghilterra si parla della volontà del Fulham di blindare con un contratto a lungo termine il tecnico Marco Silva che a fine stagione vedrà terminare il suo rapporto con il club.

Una notizia che trova conferma anche dallo stesso allenatore che ha parlato così della situazione: “Sono grato per l’interesse del club nei miei confronti, abbiamo avuto diverse conversazioni in merito già lo scorso anno e sono in contatto permanente con l’amministratore delegato Tony Khan. - spiega Silva come riporta Sky Sports - Ero con lui un mese fa, quando ha mostrato interesse per il rinnovo. La settimana scorsa non è successo niente di speciale, abbiamo avuto incontri come al solito, non solo per il contratto, ma anche per Rodrigo Muniz e Antonee Robinson e per quello che succederà a gennaio, per farci trovare pronti”.

“Tutti sanno quanto amo stare al Fulham, dopo cinque anni portare avanti un progetto con la stessa persona è un ottimo segno. La volontà e il desiderio di continuare ci sono, ma vediamo cosa succederà in futuro. - conclude il tecnico - Siamo sulla stessa lunghezza d'onda anche se ovviamente non siamo d'accordo su tutto”.

La scorsa estate Marco Silva era finito nel mirino di diversi club dell'Arabia Saudita oltre che della Juventus in Italia che poi decise di confermare la fiducia a Igor Tudor.