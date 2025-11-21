Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sorloth vuole giocare di più. A gennaio può lasciare l'Atletico Madrid

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
ieri alle 23:56Calcio estero
Tommaso Maschio

Dopo essere stato protagonista nella scorsa stagione con 24 reti in 50 presenze, l’attaccante Alexander Sorloth sta vivendo un momento di difficoltà con l’Atletico Madrid. Il norvegese infatti finora è sceso in campo in 14 occasioni mettendo a segno due sole reti, ma soprattutto raccogliendo la miseria di 620’ in campo (circa 44’ a partita).

Per questo motivo, come riporta Mundo Deportivo, il norvegese avrebbe intenzione di lasciare il club spagnolo a gennaio – nonostante un contratto fino al 2028 – per trovare maggiore spazio altrove in vista della Coppa del Mondo della prossima estate a cui la Norvegia si è qualificata chiudendo il girone davanti all’Italia (battuta due volte).

Il club madrileno ha necessità di cedere dei giocatori in esubero e questo potrebbe facilitare l’addio del classe ‘95 qualora arrivasse un’offerta congrua al suo valore.

