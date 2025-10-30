Liverpool in caduta libera: umiliazione ad Anfield, terza sconfitta stagionale col Crystal Palace

Il Liverpool affonda ancora. I Reds, privi di molti titolari, sono stati travolti 0-3 ad Anfield dal Crystal Palace negli ottavi di finale di Carabao Cup, salutando così la competizione. È la sesta sconfitta nelle ultime sette partite per la squadra di Arne Slot, la terza in tre partite di tre competizioni diverse contro i ragazzi di Glasner (già vittoriosi in campionato e nel Community Shield).

Gli ospiti hanno colpito due volte nel finale del primo tempo con Ismaila Sarr (41’ e 45’) e chiuso i conti all’88’ con Yeremy Pino, approfittando anche dell’espulsione del giovane difensore Amara Nallo (18 anni). Slot aveva scelto di risparmiare diversi big - tra cui Van Dijk, Salah, Isak e Wirtz - in vista del trittico infernale contro Aston Villa, Real Madrid e Manchester City. Ma il turnover si è rivelato un boomerang: "Ero convinto fosse la decisione giusta e non ho cambiato idea nonostante la sconfitta", ha dichiarato il tecnico olandese dopo la gara.

Il Liverpool fatica a ritrovare ritmo e fiducia. Slot ha ammesso le difficoltà fisiche e mentali della squadra: "Ho visto un gruppo che fa fatica a giocare tre partite in sette giorni. La Premier e la Champions richiedono un’intensità diversa. Il nostro organico non è così ampio come molti pensano". Nonostante un mercato da oltre 480 milioni di euro, con gli arrivi di Isak, Wirtz e Ekitike, i campion d'Inghilterra in carica rischiano di eguagliare un record negativo che manca dal 1953: cinque sconfitte consecutive in campionato, una serie cominciata proprio con il Crystal Palace lo scorso 27 settembre.