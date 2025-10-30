Barcellona, aria di crisi ma si guarda al futuro: il sogno è l'erede di Samuel Eto'o

Il Barcellona sta vivendo giorni complicati. La sconfitta nel Clásico e il nuovo stop di Pedri, fuori per diverse settimane, hanno gettato un’ombra sull’ambiente blaugrana. Ma dietro le quinte non c’è tempo per abbattersi: Joan Laporta e Deco devono gestire diversi dossier caldi, dal ritorno ormai rinviato al Spotify Camp Nou fino all’idea, molto discussa, di un’amichevole in Perù durante la pausa invernale.

Sul fronte mercato, gennaio dovrebbe essere relativamente tranquillo, ma l’estate promette scintille. Il club lavora già alla successione di Robert Lewandowski, destinato a lasciare la Catalogna al termine della stagione. I nomi di Julián Álvarez e Erling Haaland fanno sognare i tifosi, ma restano piste quasi irrealizzabili per motivi economici. Molto più concreta appare invece l’opzione Karl Etta Eyong, 22enne attaccante camerunese del Levante, autore di 5 gol e 1 assist in Liga. Secondo Mundo Deportivo, il giocatore piace al Barcellona, al Real Madrid e a diversi club inglesi. Potente, rapido e letale sotto porta, Etta Eyong rappresenta il profilo ideale per il futuro blaugrana.

La sua clausola rescissoria è fissata a 30 milioni per i club spagnoli (40 per quelli inglesi), una cifra accessibile rispetto agli standard del mercato. Il giocatore punta a definire il proprio futuro già a gennaio, restando poi in prestito al Levante fino a giugno. La sua preferenza va chiaramente al Barcellona, club che sogna di raggiungere sulle orme del suo idolo, Samuel Eto’o.