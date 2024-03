Ufficiale L'Olympique Marsiglia blinda uno dei suoi talenti: Bilal Nadir rinnova fino al 2026

vedi letture

L'ultimo talento messosi in mostra all'Olympique Marsiglia è Bilal Nadir. Lanciato da Gennaro Gattuso nel corso della sua esperienza in questa stagione, il centrocampista classe 2003 ha totalizzato 9 presenze prima di essere costretto a fermarsi a causa di un grave infortunio: il mediano marocchino ha riportato infatti una rottura del legamento crociato del ginocchio nel match di Coupe de France disputato a gennaio che lo terrà lontano dal campo fino a fine annata.

Ciononostante a Marsiglia credono molto nel suo talento, al punto che il club francese ha deciso di rinnovargli il contratto. Nadir, come annunciato dall'OM stesso, ha prolungato fino al 30 giugno 2026. Dopo l'ufficialità, il centrocampista nordafricano ha espresso tutta la sua gioia tramite il sito ufficiale della società: "Il mio contratto stava per scadere e mi trovavo in una posizione delicata, ma l'OM mi ha dato un grande segnale di fiducia e sono molto felice di poter continuare qui".