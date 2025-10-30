Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
È arrivata la temuta squalifica: un turno a Lunin dopo il Clasico, il Real prepara il ricorso

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 15:56Calcio estero
Michele Pavese

Il Comitato di Disciplina della Liga ha reso noti ieri i provvedimenti seguiti alla nona giornata di campionato, che ha visto disputarsi tra le altre partite anche il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Il portiere ucraino Andriy Lunin, espulso nel concitato finale della partita per la rissa scoppiata tra i giocatori delle due squadre, è stato squalificato per una giornata e non potrà quindi sedere in panchina nel match di sabato contro il Valencia al Bernabéu (ore 21:00).

Il Real Madrid, però, ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso, sostenendo che nelle immagini televisive non si riscontra un comportamento realmente aggressivo da parte del portiere. In caso di mancata revoca della squalifica, il suo posto sarà occupato dal giovane Fran González, estremo difensore del Castilla, con Sergio Mestre come terzo portiere.

La rissa finale del Clásico si è chiusa con una espulsione e sei ammonizioni: quattro cartellini per i Blancos (un rosso e tre gialli) e tre per il Barça. Il referto arbitrale di César Soto Grado specifica che Lunin è stato espulso "per essere uscito dalla propria panchina dirigendosi verso quella avversaria con atteggiamento aggressivo, dovendo essere trattenuto dai compagni". Nel frattempo, il giovane Fran González (20 anni) si prepara all’eventuale convocazione: considerato uno dei migliori portieri emergenti del calcio spagnolo, è stato protagonista con la Spagna Under 20 al Mondiale di categoria disputato in Cile. Ammira Courtois, con cui condivide spesso gli allenamenti a Valdebebas, e lo stesso Ancelotti in passato lo aveva paragonato a Buffon.

