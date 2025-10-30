Il Bayern è uno schiacciasassi: 14 vittorie consecutive e Kane trascinatore con 22 reti

Il Bayern Monaco continua la sua marcia trionfale. Ieri sera, i bavaresi hanno travolto il Colonia per 4-1 in trasferta, centrando la 14esima vittoria consecutiva in questa stagione e consolidando la sensazione che la squadra di Vincent Kompany sia ormai una macchina perfetta.

Eppure, non tutto era iniziato nel migliore dei modi. Nelle prime battute, i campioni di Germania hanno sofferto più del previsto, soprattutto sulle palle inattive. Dopo un paio di occasioni su calcio d’angolo, Ragnar Ache ha portato avanti i padroni di casa, sfruttando un’incertezza di Upamecano. "C’era un po’ di caos nella nostra area", ha ammesso Harry Kane a fine partita. "Non eravamo ben posizionati, ma nell’intervallo il nostro vice Aaron Danks ci ha fatto un bel discorsetto all’inglese".

La scossa è servita: nel giro di tre minuti, Luis Díaz e lo stesso Kane hanno ribaltato la partita. Il gol dell’inglese - controllo spalle alla porta e sinistro fulminante - è già candidato a "gol dell’anno". "Uno dei miei preferiti", ha commentato il numero 9. "Una combinazione di istinto, tecnica e tempismo perfetto". Nel secondo tempo, Kane ha siglato di testa il terzo gol su corner di Kimmich, prima che Michael Olise chiudesse i conti. Con 22 gol in 14 partite, l’ex Tottenham è il simbolo di un Bayern inarrestabile, pronto ora a sfidare Leverkusen e PSG con l’autorità di una squadra che sembra non conoscere punti deboli.