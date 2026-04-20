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Giggs su Carrick al Manchester United: "Per la prima volta dopo anni mi emoziono"

Giggs su Carrick al Manchester United: "Per la prima volta dopo anni mi emoziono"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 19:42Calcio estero
Daniele Najjar

Ryan Giggs approva Michael Carrick. Secondo la leggenda dei Red Devils, Carrick ha riportato l'entusiasmo all'Old Trafford, ma crede che l'ex allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, abbia lasciato la squadra in "ottime condizioni". Il Manchester United si è trasformato nelle 15 settimane successive alla controversa partenza del portoghese, e la decisione di affidare il resto della stagione al suo ex centrocampista, capitano e allenatore Carrick si è rivelata una scelta azzeccata.

Ha portato lo United al terzo posto in classifica in Premier League e la sofferta vittoria per 1-0 di sabato contro il Chelsea, sesto in classifica, ha ulteriormente rafforzato le loro possibilità di qualificarsi per la Champions League.

Queste le parole di Giggs a Rio Ferdinand Presents: "Per la prima volta dopo tanto tempo, sono emozionato per le partite. Ovviamente ho degli amici che hanno l'abbonamento stagionale e non vedono l'ora che arrivi la prossima partita, la stanno aspettando con ansia. È stato un peccato il risultato contro il Leeds (la sconfitta per 2-1 di lunedì scorso), ma ovviamente facciamo tutti il tifo per Michael. È un mio ex compagno di squadra ed è un ragazzo fantastico, quindi vogliamo che faccia bene. Da parte mia nutro ottimismo perché la cosa più difficile per un allenatore è vincere le partite, e lui le sta vincendo", ha dichiarato l'ex allenatore del Galles.

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