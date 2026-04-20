Crystal Palace-West Ham: perché pesa tanto per De Zerbi e le formazioni ufficiali
La lotta salvezza in Premier League entra in una fase caldissima e stasera c'è una sfida che può dire molto sulle prossime settimane. Stiamo parlando di West Ham-Crystal Palace, calcio d'inizio alle 21. Un derby che diventa uno snodo cruciale: in caso di vittoria degli Hammers, il distacco salirebbe a +4 sul Tottenham, con il Nottingham Forest che si trova già a +5. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
Le formazioni ufficiali di West Ham-Crystal Palace
Crystal Palace: Henderson, Munoz, Richards, Lacroix, Canvot, Mitchell, Hughes, Lerma, Johnson, Pino, Strand Larsen.
A disposizione: Benitez, Sarr, Mateta, Clyne, Kamada, Sosa, Riad, Devenny, Cardines.
West Ham: Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Fernandes; Bowen, Pablo, Summerville; Castellanos.
A disposizione: Areola, Todibo, Wilson, Adama, Magassa, Potts, Wan-Bissaka, Scarles, Kante.
La classifica
1. Arsenal 70 (33)
2. Manchester City 67 (32)
3. Manchester United 58 (33)
4. Aston Villa 58 (33)
5. Liverpool 55 (33)
6. Chelsea 48 (33)
7. Brentford 48 (33)
8. Bournemouth 48 (33)
9. Brighton 47 (33)
10. Everton 47 (33)
11. Sunderland 46 (33)
12. Fulham 45 (33)
13. Crystal Palace 42 (31)
14. Newcastle 42 (33)
15. Leeds 39 (33)
16 Nottingham Forest 36 (33)
17. West Ham 32 (32)
18. Tottenham 31 (33)
19. Burnley 20 (33)
20. Wolverhampton 17 (33)