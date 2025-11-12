Mbappé difende Chevalier: "Al PSG deve solo adattarsi, ha le qualità per farcela"

Lucas Chevalier è stato al centro delle polemiche negli ultimi giorni per un like su Instagram a un post ideologicamente vicino al Rassemblement National, partito di estrema destra francese. Il giovane portiere del Paris Saint-Germain ha prontamente negato qualsiasi legame politico, ma la vicenda ha sollevato interrogativi sul clima nello spogliatoio della nazionale francese, multiculturale e sotto i riflettori mondiali.

Alla vigilia della sfida contro l’Ucraina, Kylian Mbappé è stato interpellato in conferenza stampa sull’accaduto. Il capitano dei Bleus ha mantenuto la linea della prudenza: "Non lo sapevo, quindi non ne ho parlato con lui. Posso chiarirlo più tardi, non ci sono problemi". Mbappé ha poi parlato più nel dettaglio di Chevalier, sottolineando la difficoltà di passare da un club meno mediatico al PSG: "Tutto normale. Arriva al PSG, il più grande club di Francia e uno dei migliori in Europa. Non si guarda solo quello che sai fare, ma anche cosa non fai. Ha commesso errori normali, deve solo capire in quale club è. Si acclimaterà, se l’allenatore e i compagni gli daranno fiducia".

Il campione del Real Madrid ha voluto lanciare un messaggio di fiducia e incoraggiamento al giovane portiere: "Non mi preoccupo per lui. Il PSG è un passo in più, un ambiente difficile, ma ha le qualità per farcela. Deve solo adattarsi e comprendere la pressione che comporta giocarci".