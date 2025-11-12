Higuita: "James in Colombia è come Maradona o Messi. Ha dato bellezza al calcio"
Il dibattito sul ruolo di James Rodríguez nella storia del calcio colombiano ha raggiunto un nuovo apice grazie a René Higuita, leggenda e iconico ex portiere della nazionale. In un’intervista al programma messicano Somos Fox, Higuita non ha esitato a paragonare James ai due fuoriclasse argentini: "Parlare di James in Colombia è come parlare di Lionel Messi o di Diego Maradona. Sono giocatori diversi, ma con la loro qualità danno colore, brillantezza e bellezza al calcio".
La similitudine non si basa tanto sui titoli o sulla risonanza globale, quanto sull’impatto simbolico che James ha avuto per la Colombia, paragonabile a quello di Messi e Maradona per l’Argentina. Il suo sinistro magico ha guidato la nazionale durante il Mondiale 2014 in Brasile, dove ha vinto la Scarpa d'Oro come capocannoniere e il Premio Puskas per il gol più bello dell’anno, diventando l’unico colombiano a raggiungere tale riconoscimento in un Mondiale.
Nonostante un percorso altalenante al Real Madrid, James è stato il primo colombiano a indossare la maglia numero 10 dei Blancos e a giocare nei due giganti europei, Real Madrid e Bayern Monaco, conquistando titoli significativi con entrambi. Un traguardo che, secondo la stampa colombiana, lo pone sopra altre leggende come Carlos Valderrama e Faustino Asprilla. Il talento di James è riconosciuto universalmente. Jude Bellingham lo ha definito, una leggenda, mentre il presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, paragonò il suo arrivo all’impatto che Maradona ebbe al Napoli.
