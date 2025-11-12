Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Higuita: "James in Colombia è come Maradona o Messi. Ha dato bellezza al calcio"

Higuita: "James in Colombia è come Maradona o Messi. Ha dato bellezza al calcio"TUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
mercoledì 12 novembre 2025, 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Il dibattito sul ruolo di James Rodríguez nella storia del calcio colombiano ha raggiunto un nuovo apice grazie a René Higuita, leggenda e iconico ex portiere della nazionale. In un’intervista al programma messicano Somos Fox, Higuita non ha esitato a paragonare James ai due fuoriclasse argentini: "Parlare di James in Colombia è come parlare di Lionel Messi o di Diego Maradona. Sono giocatori diversi, ma con la loro qualità danno colore, brillantezza e bellezza al calcio".

La similitudine non si basa tanto sui titoli o sulla risonanza globale, quanto sull’impatto simbolico che James ha avuto per la Colombia, paragonabile a quello di Messi e Maradona per l’Argentina. Il suo sinistro magico ha guidato la nazionale durante il Mondiale 2014 in Brasile, dove ha vinto la Scarpa d'Oro come capocannoniere e il Premio Puskas per il gol più bello dell’anno, diventando l’unico colombiano a raggiungere tale riconoscimento in un Mondiale.

Nonostante un percorso altalenante al Real Madrid, James è stato il primo colombiano a indossare la maglia numero 10 dei Blancos e a giocare nei due giganti europei, Real Madrid e Bayern Monaco, conquistando titoli significativi con entrambi. Un traguardo che, secondo la stampa colombiana, lo pone sopra altre leggende come Carlos Valderrama e Faustino Asprilla. Il talento di James è riconosciuto universalmente. Jude Bellingham lo ha definito, una leggenda, mentre il presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, paragonò il suo arrivo all’impatto che Maradona ebbe al Napoli.

Articoli correlati
Colombia, la reazione di James fa discutere. Il CT Lorenzo: "Vuole sempre vincere"... Colombia, la reazione di James fa discutere. Il CT Lorenzo: "Vuole sempre vincere"
Messico, James fa discutere: avrebbe rifiutato di giocare sul sintetico per paura... Messico, James fa discutere: avrebbe rifiutato di giocare sul sintetico per paura di infortuni
James Rodriguez, addio Messico? Il Real Oviedo lo cerca: affare possibile, il motivo... James Rodriguez, addio Messico? Il Real Oviedo lo cerca: affare possibile, il motivo
Altre notizie Calcio estero
Panathinaikos, scelto il nuovo dt: è l'ex Valencia Miguel Angel Corona UfficialePanathinaikos, scelto il nuovo dt: è l'ex Valencia Miguel Angel Corona
Nigeria, Osimhen sbaglia sul più bello. A fine partite arrivano le scuse alla squadra... Nigeria, Osimhen sbaglia sul più bello. A fine partite arrivano le scuse alla squadra per l'errore
Francia, Mbappé lascia il ritiro: infiammazione alla caviglia destra, torna a Madrid... Francia, Mbappé lascia il ritiro: infiammazione alla caviglia destra, torna a Madrid
Flick stoppa l'arrivo di Eyong. Non è ritenuto da Barcellona, certo non per sostituire... Flick stoppa l'arrivo di Eyong. Non è ritenuto da Barcellona, certo non per sostituire Lewandowski
Liverpool, ultimatum a Konaté: rinnovo o sarà addio immediato. Anche due inglesi... Liverpool, ultimatum a Konaté: rinnovo o sarà addio immediato. Anche due inglesi in fila
Paquetà: "La settimana in cui dovevo firmare con il City è arrivata la lettera della... Paquetà: "La settimana in cui dovevo firmare con il City è arrivata la lettera della FA"
Mbappe: "Quando non si vince al Real Madrid, la gente parla molto" Mbappe: "Quando non si vince al Real Madrid, la gente parla molto"
Germania, Nagelsmann esalta Woltemade: "Mi ha davvero sorpreso la sua crescita" Germania, Nagelsmann esalta Woltemade: "Mi ha davvero sorpreso la sua crescita"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
2 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 L'Italia vince in Moldova solo nel finale: saranno play-off. Gattuso arrabbiato coi tifosi
5 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.1 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.2 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.3 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.4 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.5 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
Immagine top news n.6 Ancelotti: "Il derby sarà bloccato. Conte in vacanza? Ha aperto una strada, ha fatto bene"
Immagine top news n.7 Berardi: "Prima di farmi male avevo l'accordo con un top club. Vorrei provare la Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bonanni: "Stiamo vicini all'Italia. Yildiz? Non vale i 6 mln che chiede"
Immagine news Serie C n.2 De Vito: "Non mi sorprende il Ravenna in testa, lotterà con l'Arezzo fino alla fine"
Immagine news Serie A n.3 Marocchino duro su Yildiz: "Non lo valuto come l'opinione pubblica. Al PSG giocherebbe titolare?"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Camarda e i suoi fratelli: ecco i 15 giocatori più giovani ad aver giocato in questa Serie A
Immagine news Serie A n.2 Milan, Pulisic: "È il momento migliore della mia carriera. Infortunio frustrante, è stata dura"
Immagine news Serie A n.3 Incertezza Anguissa anche sul rinnovo col Napoli. A un passo quello di Rrahmani
Immagine news Serie A n.4 Dibu Martinez risponde a Gattuso: "Non sanno com'è il Sud America"
Immagine news Serie A n.5 Ceppitelli: "Vanoli può essere l'uomo giusto per la Fiorentina. A Venezia toccò i tasti giusti"
Immagine news Serie A n.6 Il COO del Parma: "Che emozione il 'Tardini' pieno in D. Vi racconto il progetto Play Green"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, mal di pancia Wiśniewski: a gennaio potrebbe chiedere la cessione
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, buone notizie per Çuni: solo un leggero risentimento al flessore
Immagine news Serie B n.3 Verratti e l'amore per il Pescara: "Per me è tutto, spero possa tornare presto in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, la luce in fondo al tunnel: infermeria quasi completamente svuotata
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Dionigi: "Per Portanova può essere l'anno della consacrazione"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, l'umiltà di Fellipe Jack: "Devo lavorare sodo per migliorare in tutti i fondamentali"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 De Vito: "Non mi sorprende il Ravenna in testa, lotterà con l'Arezzo fino alla fine"
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, Cimino si ferma in allenamento: si teme un lungo stop per il difensore
Immagine news Serie C n.3 Ternana, inammissibile il reclamo sul caso Ferrero: confermata l’inibizione fino al 25 novembre
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Longo: "Niente alibi o scuse, siamo chiamati a vincere con il Sorrento"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.6 Rimini, la Curva Est torna a farsi sentire: "Mettiamo fine a questa agonia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Immagine news Calcio femminile n.2 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.5 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?