Non c'è accordo per ora sul rinnovo di Adeyemi con il Borussia. Lo United fiuta il colpo

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE il Manchester United avrebbe chiesto informazioni su Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund e avrebbe avviato i primi contatti attraverso l’agente Jorge Mendes. Il club inglese, interessato a rinforzare il reparto offensivo, continua a monitorare attentamente la situazione del giocatore.

Nel frattempo, il Borussia Dortmund sta lavorando per rinnovare il contratto di Adeyemi, ma le trattative non hanno ancora portato a un accordo definitivo. Uno dei punti centrali del negoziato riguarda la possibile inclusione di una clausola rescissoria nel nuovo contratto: il club tedesco non ha ancora deciso se inserirla, mentre Adeyemi e il suo entourage spingono affinché venga prevista. La situazione resta dunque in evoluzione, con lo United pronto ad approfittare di eventuali spiragli qualora il prolungamento con il BVB dovesse complicarsi.

In stagione Adeyemi ha raccolto finora 14 presenze con la maglia dei gialloneri, impreziosite da tre reti e altrettanti assist. Di queste, 10 sono state messe a referto in Bundesliga, dove il tecnico Niko Kovac lo ha sempre impiegato finora, di cui sette volte da titolare.