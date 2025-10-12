Lucumì-gol, la Colombia travolge il Messico in amichevole. In campo Vasquez e Gimenez

La Colombia conferma il suo ottimo momento di forma e travolge il Messico con un netto 4-0 nell’amichevole andata in scena sabato sera. Nonostante entrambe le squadre siano già qualificate per il Mondiale 2026, in campo si è vista grande intensità e qualità, con i Cafeteros di Néstor Lorenzo capaci di concretizzare al massimo le proprie occasioni.

Il match si è sbloccato al 16’ con il gol di Jhon Lucumí, bravo a sfruttare un assist perfetto di James Rodríguez. Nella ripresa la Colombia ha dilagato: al 56’ è arrivato il raddoppio firmato da Luis Díaz, seguito dalle reti di Jefferson Lerma al 64’ e di Johan Carbonero all’87’, che hanno completato una vittoria schiacciante. Proprio James Rodríguez è stato tra i protagonisti assoluti della serata, offrendo due assist e confermando di essere ancora un punto di riferimento imprescindibile per la nazionale sudamericana.

Per quanto riguarda gli 'italiani', ossia i calciatori provenienti dalla Serie A, oltre al gol di Lucumì (90 minuti per lui), da segnalare l'intera partita in campo per il genoano Vasquez, mentre Gimenez del Milan resta in campo per 67' senza grossi squilli.