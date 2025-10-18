Rose ha voglia di tornare in panchina: "Deve essere la cosa giusta, magari all'estero"

Al suo gala annuale di raccolta fondi, il difensore del Borussia Monchengladbach, Matthias Ginter ha accolto numerosi ospiti illustri tra cui il suo ex allenatore Marco Rose. I due hanno in comune l'esperienza al Gladbach, tra il 2019 e il 2021. Il mister, attualmente senza panchina dopo l'esonero dal Lipsia nel marzo del 2025, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da Kicker: "Matze mi ha invitato diverse volte, ma sono sempre stato impegnato. Quando si tratta di una buona causa, sono felice di essere coinvolto, e ancora di più quando si tratta di bambini svantaggiati".

Rose ha voglia di rimettersi in gioco: "Voglio assolutamente tornare in panchina, ma non deve essere oggi, domani o dopodomani. Credo che quel giorno arriverà. Mi vedrete sicuramente di nuovo in campo e allo stadio. Deve solo essere la cosa giusta, forse questa volta sarà all'estero".