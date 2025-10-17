Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mexes svela il regalo che gli fece Zidane all'esordio in nazionale: "Mi emozionai tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 11:12Calcio estero
Michele Pavese

Ospite del podcast Kampo, Philippe Mexes è tornato sui suoi primi passi in nazionale francese all’inizio degli anni 2000. All’epoca aveva appena 20 anni e si ritrovava per la prima volta a contatto con i Campioni del Mondo 1998, tra cui Zinédine Zidane, il cui comportamento lasciò un segno profondo nella giovane carriera del difensore.

"Una persona arrivava a Clairefontaine con i nuovi telefoni, il Motorola, il Nokia, il DVD portatile con batteria da tre ore… Io non potevo permettermelo. Con un nuovo contratto, tieni i tuoi soldi", ha raccontato Mexes. Fu in quel momento che Zidane si rivolse a Sylvain Wiltord: "Zidane dice a Nino: ‘Che regalo gli fai? Fai un regalo a Djibril, e io a Philippe'". Sorpreso e imbarazzato, Mexes ammette: "Non avevo portato nulla per lui, avevo vergogna, non potevo accettarlo. Mi sentivo a disagio". Ma Zidane insistette. "Quella sera, nella mia stanza, sento bussare. Zidane entra. Aveva un DVD portatile con batteria da tre ore e mi dice: ‘Ecco, questo è per te'".

Un gesto che rimarrà per sempre impresso nella memoria dell’ex difensore della nazionale. "Ero emozionato, scioccato. In quel momento ho capito che persona fosse davvero", confida Mexès. Questa storia non solo testimonia la generosità di Zidane, ma anche l’impatto umano che ha avuto sui giovani giocatori. Quel piccolo ma significativo gesto lasciò un ricordo indelebile nella carriera e nella vita personale di Mexès, a testimonianza di come i grandi campioni possano ispirare e sostenere le nuove leve, oltre il campo di gioco.

