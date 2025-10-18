Celtic, Rodgers: "Il calcio è da sempre la mia vita, allenare per me era la cosa migliore"

Brendan Rodgers, tecnico del Celtic, è stato uno dei protagonisti di The Football Interview, una serie di interviste realizzate da BBC Sport. Ecco un estratto: "Il football, da sempre, è la mia vita. Ai miei figli, spesso prendevo un pallone da calcio numero 38 e dicevo loro: "Questo pallone mi ha portato in giro per il mondo e mi ha regalato una vita fantastica". Questo è successo fin da quando ero bambino e amavo il gioco e guardavo le partite. Ho una fotografia di quando avevo solo due anni, quando mi ruppi una gamba.

In realtà è così che sono diventato mancino, perché calciavo il pallone con il destro. Mio fratello mi spinse fuori dalla carrozzina e mi ruppi una gamba, e mentre ero ingessata mi dissero che avevo sempre desiderato un pallone da calcio. Iniziai a calciare con il sinistro e quando mi tolsero il gesso, ero completamente mancino. Sono stato molto, molto fortunato ad aver trascorso la mia vita nel football. Da sempre, da quando ne ho la consapevolezza, è sempre stato parte della mia vita.

Ho iniziato a 13 anni e molto rapidamente il mio primo club in cui sono andato è stato il Manchester United. Sono stato scelto nel giro di pochi mesi dall'inizio del mio percorso per fare un provino al Manchester United. Poi ho giocato in diversi club e sono diventato un giocatore della nazionale nordirlandese, il che è stata una sensazione incredibile, e poi sono andato al Reading. Quando ho smesso di giocare, ho capito che probabilmente non sarei diventato il giocatore che speravo e qualcuno mi ha detto che la cosa migliore dopo il gioco era allenare, così ho iniziato ad allenare".