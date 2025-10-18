Gladbach, Schroder: "Polanski? C'è convinzione. Anche con il Bayern comincia 0-0"

Esordio amaro per Rouven Schroder, da qualche giorno nuovo direttore sportivo del Borussia Monchengladbach. Come prima partita dopo aver preso questo incarico, infatti, ha dovuto assistere al ko del Gladbach per 3-1 sul campo dell'Union Berlino.

"È del tutto normale che siamo delusi", ha dichiarato il ds nel post partita. "La gara ha mostrato alcuni aspetti positivi, ma ovviamente anche alcuni aspetti negativi. La squadra deve essere consapevole di dover difendere meglio i calci piazzati, soprattutto contro l'Union. Si tratta di una squadra che non fa nulla di spettacolare, ma è molto, molto efficace".

Inevitabile un focus sull'allenatore Eugen Polanski, promosso ad interim dall'Under 23 dopo l'esonero di Gerardo Seoane. Come nel giorno della sua presentazione, Schroder mostra vicinanza al tecnico: "Fondamentalmente, la convinzione c'è". Infine, una battuta sulla proibitiva sfida del prossimo turno contro la capolista Bayern Monaco. Match in cui, comunque, il Gladbach non parte battuto nonostante l'enorme gap in classifica con i bavaresi: "Anche questa partita inizia 0-0".